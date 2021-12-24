Сухиничи, Калужская область, , 18:03 — REGNUM Открытие после реконструкции вокзала на станции Сухиничи-Главные, которая является крупным железнодорожным узлом в Калужской области, состоялось 24 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Железнодорожный вокзал станции Сухиничи-Главные после реконструкции Admoblkaluga.ru

Здание железнодорожного вокзала значительно изменилось, ему обновили не только внешний облик, но провели внутренние работы. На фасаде установили архитектурную подсветку, заменили кровлю и входные группы. В самом здании провели перепланировку помещений, в результате которой здесь появилась комната матери и ребенка с пеленальным столиком и детской мебелью, а также новые санитарные комнаты. Во всех помещениях выполнена отделка современными экологичными материалами, установлены новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В зале ожидания для пассажиров будут установлены новые эргономичные посадочные места с розетками для зарядки гаджетов, появилась удобная система навигации и специальные аромамашины. Здесь же, на стене, разместилась карта, на которой отображены достопримечательности Сухиничей, а с помощью QR-кода можно узнать подробности о городе. На стендах представлена информация о развитии железнодорожного узла Сухиничи, история Сухиничского района и рассказ о подвигах героев-соотечественников в годы Великой Отечественной войны.

В кассах вокзала установлены smart-стекла, которые во время работы кассира становятся прозрачными. Кроме того, оборудован терминал с системой электронного управления очередью, что позволит быстро обслуживать пассажиров. Для маломобильных пассажиров. Установлено индукционное оборудование и напольные тактильные элементы, обустроена касса с заниженным окном и специальная санитарная комната. На прилегающей к вокзалу территории заменили асфальтовое покрытие, установили новые светодиодные фонари, удобные лавочки и урны. На платформах № 1 и № 2 смонтированы навесы от осадков с подсветкой, для пассажиров с нарушениями зрения вдоль платформ уложили тактильно-контрастные линии. Привокзальную площадь вымостили гранитной плиткой, установили электронные информационные табло.

На этом модернизация вокзалов в Калужской области не заканчивается. В следующем году будет реконструировано еще три здания. Планируется начать обновление вокзалов на станциях «Калуга-1» и «Калуга-2», «Ферзиково».

Напомним, станция Сухиничи-Главные была открыта в 1899 году. К 120-летию регулярного движения на участке Брянск — Москва на привокзальной площади был установлен памятник паровозу серии «Л».

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