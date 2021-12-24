Петрозаводск, , 17:58 — REGNUM В Республике Карелия после недели спада вновь нашли более 200 заражённых — за минувшие сутки лабораторным путем было выявлено 209 носителей SARS-CoV-2, что на 12 больше чем за день до этого. Об этом 24 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, 95,7% новых инфицированных не были вакцинированы. В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 727 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 668 человек, в тяжёлом — 55 пациентов, и все они непривиты.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных», — добавил чиновник.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 88 854 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 801 ребёнок. Выздоровели с начала пандемии 84 057 человек, в том числе 10 749 детей. За последние сутки выписаны 220 человек.

Также за прошедший день были зарегистрированы четыре смерти от ковида, что на одну меньше, чем накануне. Всего в Карелии с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1170 человек.

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