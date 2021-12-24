Баку, , 17:50 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 559 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9602 тестов. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тесты на коронавирус Mos.ru

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За время пандемии в республике выявили 613 618 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 592 828 человек, в том числе 1104 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 521 носитель коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8269 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 854 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 462 тестов. Выздоровевшими медики признали 1569 человек. Скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.