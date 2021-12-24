24 декабря 2021 | Время чтения 11 мин

Мария Третьякова, , 21:53 — REGNUM После катастрофических результатов правящей коалиции на местных выборах в Македонии в конце октября лидер македонских социал-демократов и премьер-министр страны Зоран Заев подал в отставку. Несмотря на убедительную, но не «лучшую» победу оппозиции, как показывает македонская поствыборная буффонада, более чем очевидно, что на данном этапе не стоит ожидать каких-либо существенных перемен во внутри‑ и внешнеполитических ориентирах страны.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем македонская оппозиция, объявившая о своей победе, потребовала провести внеочередные парламентарные выборы и инициировала процедуру вотума недоверия правительству. Однако, сколотив большинство в 61 голос (из 120 депутатов в македонском парламенте), оппозиция столкнулась с невероятным поворотом ситуации. В день голосования то ли «исчез», то ли под воздействием угроз скрылся депутат из рядов албанской партии «БЕСИ», которого его однопартийцы провозгласили «пропавшим» и тут же исключили из партии. В итоге Зоран Заев, переживший несостоявшийся вотум недоверия его правительству, с конца октября пытался обеспечить политическое большинство, чтобы удержаться у власти.

Зоран Заев Влада на Република Македонија

Заявленное парламентское большинство и в самом деле весьма хрупкое, и его удалось сформировать за счет поддержки албанской партии «Альтернатива», в результате чего расклад политического влияния в стране еще больше сместился в пользу албанского меньшинства. «Альтернатива», имеющая всего четыре депутата, получила целых три министерских и три замминистерских поста, что в очередной раз спровоцировало серьёзную критику со стороны оппонентов Заева, в том числе среди его однопартийцев. Среди многочисленных критиков политики Заева, считающих, что лидер СДСМ подорвал позиции македонского политического представительства и не оправдал ожиданий электората, есть и нынешний министр обороны Радмила Шекеринска. Недовольны своей ролью в центральной власти и более мелкие македонские партии из правящей коалиции, такие как Либерально-демократическая партия (ЛДП), «Демократическое обновление Македонии» (ДОМ) и Демократический союз (ДС). Они уже заговорили о нарушении этнического баланса в стране — ведь македонцы, составляющие этническое большинство, в период правления Заева фактически превратились в политическое меньшинство в правительстве и администрации республики.

Не вдаваясь в подробности сложившегося политического фарса, отметим наметившиеся внутриполитические тенденции в Македонии. Явка в последнее два десятилетия традиционно падает, и в этот раз она составила 48%. Суммарное количество завоеванных оппозицией муниципалитетов меньше, чем в самые счастливые политические годы ВМРО-ДПМНЕ под руководством её бывшего лидера Николы Груевского. Так, на выборах в 2009 и 2013 гг. данная партия одерживала победу, беспрецедентную для новейшей истории Македонии, получая контроль над 56 муниципалитетами. На последних выборах партия выиграла в 42 муниципалитетах, в то время как ее политический оппонент — правящая СДСМ — в 16. Вывод очевиден: от оппозиции дистанцируется часть её традиционного электората, недовольная ролью ВМРО-ДПМНЕ в качестве «пассивного наблюдателя» за произошедшим в стране во время правления социал-демократов и их коалиционных албанских партнеров ДУИ. Самая главная политическая цель каждой оппозиции — привлечение голосов «неопределившихся» граждан далеко не достигнута. ВМРО-ДПМНЕ по-прежнему пытается консолидироваться и оправиться после срежиссированного скандала с массовой прослушкой граждан 2015−2016 гг.

Бывший Премьер-министр Республики Македония Никола Груевский Epp.eu

С другой стороны, наметившийся раскол внутри правящей СДСМ Зорана Заева остается глубоким. Процесс начался с постепенного отмежевания от его политики влиятельных представителей партии, группирующихся вокруг министра обороны Шекеринской — т. н. «шекеристов». Всем известно, что министр обороны близка к бывшему лидеру македонских социал-демократов и бывшему президенту страны Бранко Црвенковски. Неофициальное разделение СДСМ пережило кульминацию во время выступления Црвенковски на торжественном собрании в Македонской академии наук и искусств (МАНУ) по случаю 30-летнего юбилея со дня создания современного македонского государства 8 сентября с.г.

Бывший президент Црвенковски, критикуя курс Заева, призвал к созданию национальной платформы, чтобы достичь широкого общественного консенсуса, пока не будут решены все ключевые проблемы в стране. Он призвал МАНУ, Университет св. Кирилла и Мефодия, Торговую палату и президента страны Стево Пендаровски поддержать данную инициативу и подготовить документ, в котором, помимо мер по борьбе с коррупцией, рационализации администрации и оптимизации внешнего долга, должна быть выработана стратегия развития страны, альтернативная евроинтеграции. Комментируя бесконечное откладывание Брюсселем начала переговоров о вступлении в ЕС, он задал риторический вопрос: «Мы самораспустимся или упразднимся (как нация — прим М.Т.), если ЕС решит остановить расширение?» Црвенковски, который по-прежнему имеет сильное влияние внутри СДСМ, четко дал понять, что он и его сторонники в СДСМ занимают категорическую позицию относительно болгарского вето в отношении македонской евроинтеграции. По вопросу соглашения с Болгарией Црвенковски справедливо отметил, что оно «открыло ящик Пандоры, а также целый ряд требований», по которым, по его словам, «компромисс невозможен».

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

В связи с этим, явным подтверждением существующего раскола внутри СДСМ стал случай Максима Димитриевски, влиятельного члена руководящих органов партии, который в противовес кандидату от СДСМ стал баллотироваться на пост мэра города Куманово на севере страны и победил в качестве независимого кандидата. Подобные попытки отстроиться от политики Зорана Заева и его сторонников наблюдались и в других городах, в первую очередь в столице Скопье, а также в Охриде. Это недовольство вылилось в требование отставки Заева и в поиски нового партийного лидера. Приверженцы Заева, понимающие, что репутация премьера нанесла непоправимый политический ущерб партии, уже подыскали ему замену. Им стал Димитар Ковачевски, заместитель министра финансов, доктор экономических наук из Университета в Подгорице с международным опытом работы.

Тем не менее избрание Ковачевски новым лидером СДСМ на партийном конгрессе 12 декабря лишь замаскировал фактический раскол и существенные разногласия в высших эшелонах партийного членства. У самого Ковачевски нет политического потенциала ни для того, чтобы сгладить внутрипартийные разногласия и консолидировать структуру, ни для того, чтобы предложить новую программу и начать независимый от политики своего ментора Заева курс. Следовательно, нет уверенности, что на заседании парламента новый лидер СДСМ и будущий премьер-министр Ковачевски получит столь желаемую поддержку 61 депутата для утверждения его нового состава. А если Ковачевски и удастся получить доверие депутатов македонского парламента, то ненадолго, и страна в следующем году, более чем вероятно, окажется перед очередными досрочными выборами.

Другое наблюдение, которое следует отметить, — наметившийся протестный фронт в македонском научно-интеллектуальном сообществе, которое до сих пор занимает активную позицию, выражая глубокую озабоченность курсом развития страны. Нарастающее критически-протестное движение в научном академическом сообществе и среди македонского духовенства выразилось принятием «Македонского манифеста», в котором были обозначены национальные принципы, рамки которых политическое руководство страны не должно переступать в отношениях с Болгарией и в процессе евроинтеграции. Данный протестный фронт призывает к созданию третьей политической опции, которая в случае своего появления привлечет к себе голоса традиционно неопределившихся избирателей и тех, кто устал от провального правления социал-демократов и бездействия конформистски настроенной оппозиции.

На самом деле правительство 3аева давно потеряло доверие Запада. Македония опускается во всех международных кредитных, коррупционных и прочих рейтингах, измеряющих уровень демократичности в стране. Некомпетентное правление кабинета Зорана Заева втянуло страну в затяжной долговой, экономический и энергетический кризис. Плюс ко всему увеличивается напряжение и недовольство в обществе в связи с растущей смертностью от COVID-19. На 2022 год правительство Заева запланировало рекордно высокий бюджет в истории Македонии при бюджетном дефиците в размере 4,3%, который с учетом экономическо-энергетического кризиса сложно будет обслуживать. К тому же, согласно предупреждениям экономических экспертов, к концу 2022 г. публичный долг страны вырастит на 800 млн евро и составит рекордные 66% от ВВП. Были запланированы экстремально высокие расходы на капитальные инвестиции в размере 37 млрд евро (ранее в планах правительства они не превышали 19 млрд евро), а также крайне высокие зарплаты растущей администрации и бюджетных работников, голоса которых данное правительство пытается привлечь этими мерами. Очевидно, правительство толкало страну к экономическому банкротству.

Македония Rašo

Кроме того, в близком окружении Заева есть три советника, которые находятся в американском чёрном списке политически скомпрометированных политиков, в т.ч. имевших связи с организованной преступностью и международным терроризмом, которым запрещен въезд в США. Следовательно, полное молчание по итогам местных выборов в Македонии со стороны официальных Вашингтона и Брюсселя, традиционно активно принимающих участие в македонских внутриполитических процессах, ясно говорило о том, что правительство Заева полностью потеряло западную поддержку.

Прежнее его решение отказаться от отставки на самом деле зиждилось на поддержке македонских соседей — балканских партнеров Запада по НАТО и ЕС. А именно оттуда шло самое сильное лоббирование в руководствах западных стран и СМИ в пользу социал-демократов Заева в ходе политического кризиса 2014−2017 гг. Тогда СДСМ отчаянно пытался перехватить власть у победившей на парламентских выборах 2017 г. ВМРО-ДПМНЕ.

Речь идет о странах, с которыми правительство Заева уже заключило соглашения и фактические договоренности по ряду вопросов, из-за которых сам Заев заработал народную репутацию «македонского Иуды». Во-первых, это договор с Грецией — т.н. Преспанское соглашение о смене названия страны от 2017 г., которое Греция даже не ратифицировала. «Преспанские» изменения в Конституции Македонии повлекли за собой последствия для национальной идентичности титульного народа страны — македонского, который тут же превратился в «северномакедонский». Во-вторых, с Албанией — речь идет о принятии Тиранской платформы от 2017 г., отразившей радикальные албанские требования, выходившие за нормы международного права в области меньшинств. Албанский язык при Заеве получил статус второго официального языка на всей территории страны, даже в местах, где не проживает ни один албанец. Политические позиции албанцев в Македонии выросли молниеносными темпами после внесения «рамочных» изменений в Конституцию страны в 2001 г. при западной медиации. Примерно по той же схеме когда-то расширялись права албанцев в сербском крае Косово и Метохия в югославские годы — результат налицо.

Во-третьих, соглашение о добрососедстве с Болгарией, которая выставила свои требования в качестве условий для разблокировки переговоров о вступлении Македонии в ЕС. Подчеркнём, данные требования спрятаны за красноречивыми декларациями о добрососедстве, а на самом деле скрывают изменения, которые в итоге фактически приведут к федерализации страны. А именно: Македония, по мнению Софии, должна признать македонский язык «диалектом болгарского», что с научно-лингвистической точки зрения необоснованно. Далее Македония должна признать существование «болгарского меньшинства» в стране. Речь идет о гражданах Македонии, которые по экономическим причинам погнались за болгарскими паспортами после вступления Болгарии в ЕС. За этим логически последуют требования о том, чтобы данные граждане, которые, по мнению Софии, и представляют то самое болгарское меньшинство, были вписаны в качестве «государствообразующей общины» в Конституцию страны, о чем недавно заявил болгарский президент Румен Радев.

Напомним, Македония, внеся изменения в Конституцию от 1991 г. по требованию Греции, еще в 1993 г. отказалась от международно-признанного права заботиться о своем меньшинстве, проживающем на территории Пиринской и Эгейской Македонии, отошедших к Болгарии и Греции по итогам Балканских войн 1912−1913 гг. При этом сама Болгария, несмотря на то, что она давно является членом ЕС, до сих пор игнорирует многочисленные решения ЕСПЧ в пользу македонского меньшинства, которые указывают на грубые правонарушения со стороны болгарских властей европейского законодательства в области прав человека.

Дипломатические представители именно данных стран в западной дипломатическо-политической среде тихо работали над нивелированием подпорченной репутации Заева и его албанского коалиционного партнера Али Ахмети и обеспечивали ту самую шаткую поддержку Заева, который только сейчас освободил кресло премьер-министра. Напомним, впервые македонский премьер намеревался сложить с себя полномочия после провала Референдума об изменении названия страны от 30 сентября 2018 г.

Итак, спустя тридцать лет со дня независимости и двадцать лет со дня первого «рамочного» насилия над ее поистине европейской Конституцией от 1991 г. Македония сегодня является государством, которое едва ли можно включить в ряд стран европейских демократий. Македония — коррумпированная страна, в которой нет равноправия перед законом, нет правосудия, нет доверия к судебной системе. Как правильно заявил бывший лидер СДСМ Бранко Црвенковски, Македония — «внутренне разделенное государство, в котором невозможно достичь консенсуса ни по одному вопросу». В стране с 2001 г. установлен режим, известный в политологии как гибридный, с той лишь разницей, что, в отличие от теоретических аналогов, в стране полностью размыты границы между государством, правящими партиями и гражданским обществом. Введена полная этнизация политической системы, при которой суверенитет большинства ограничен волей меньшинства, а внутриполитический процесс фактически полностью зависит от влияния регионального и международного факторов. Тем временем политические участники лишь создают необходимую видимость легальной, конкурентной политической борьбы, имитируя проведения структурных реформ европейского образца.