Москва, 24 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Популярный рэпер Баста (Василий Вакуленко) принял участие в съемках программы «Вопрос ребром». Премьера видео состоялась на YouTube-канале музыкального лейбла «Газгольдер» 24 декабря 2021 года.

Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano Баста

Примечательно, что постоянным ведущим шоу является сам исполнитель, однако в этом эпизоде он занял роль гостя, а возможность вести передачу представилась Максиму Галкину. В рамках выпуска Баста ответил на ряд каверзных вопросов, а также рассказал о собственной жизни.

Напомним, что «Вопрос ребром» является популярной программой на российском YouTube. Её первый выпуск был опубликован шестого августа 2019 года.