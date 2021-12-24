Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Популярный американский рэпер Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) в преддверии Рождества бесплатно раздал игрушки детям в Хьюстоне (США). Информацию об этом сообщил благотворительный фонд артиста на своей странице в Instagram 24 декабря 2021 года.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CX1zrahvBAo/

В рамках мероприятия музыкант вручил более пяти тысяч предметов детям. Помимо детских игрушек, в список подарков вошли велосипеды, наборы для гольфа и скутеры, а также прочие вещи.

Напомним, что 5 ноября 2021 года стало известно о давке во время выступления Travis Scott на фестивале Astroworld. В результате трагедии 10 человек погибли, а более 100 получили увечья.

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