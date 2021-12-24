Иерусалим, 24 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Израиле быстро распространяется штамм «Омикрон»: только за сутки выявлено еще 183 заражения, общее число носителей составило 527 человек, при том, что первый случай был зафиксирован в стране 26 ноября. Об этом сообщает минздрав 24 декабря.

Gaetano Virgallito Израиль

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Большинство зараженных вернулись в Израиль из-за границы. При этом проверку на «Омикрон» сейчас проходят еще 1482 человека, точный диагноз будет установлен после дополнительных тестов.

За минувшие сутки в Израиле выявлены 1482 зараженных коронавирусом, таким образом за неделю число зараженных выросло на 78,5% — с 3616 до 6455 человек.