Тбилиси, , 17:46 — REGNUM Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает свою должность. Об этом 24 декабря сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

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«Каха Кучава принял решение об отставке, — сообщил Кобахидзе. — Конечно, Каха остаётся членом нашего политсовета».

Глава партии также объявил, что новым спикером решено выдвинуть руководителя комитета парламента республики по образованию и науке Шалву Папуашвили.

Кучава в ходе брифинга сообщил, что сам принял решение ещё месяц назад, о чём и предупредил Кобахидзе.

«Это был непростой период, который мы пережили. Я старался быть председателем каждого», — отметил экс-спикер.

Напомним, Кучаву выбрали председателем парламента Грузии в апреле. Его предшественник Арчила Талаквадзе также объявил о своей отставке.