Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер), включенный ранее в Зал славы рок-н-ролла, похвалил творчество ритм-н-блюз исполнителя Фрэнка Оушен (настоящее имя — Кристофер Эдвин Бро), назвав его музыку «лучшим, что я когда-либо слышал». Об этом 24 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Cori Martin Jay Z

Ранее на этой неделе американская певица Алиша Киз (настоящее имя — Алиша Кук) открыла диалог в своем Twitter-аккаунте, к которому позже присоединился Jay-Z и отметил творчество Фрэнка Оушена. Рэпер сказал: «Знаешь, успех должен быть таким, как у Фрэнка Оушена. Очевидно, вы знаете, что он очень популярен, но я бы не сказал, что он играет по правилам индустрии. У него свои правила — он создает музыку, которую хочет, и она не соответствует формату».

«У него нет песен, которые подходят для поп-радио или которые попадают в миллиард прослушивания; у него просто есть музыка, которая лучше, чем у всех остальных», — добавил Jay-Z. «И это то, что должно быть целью движения вперед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Jay-Z и певица Бейонсе попали в шорт-лист номинантов премии «Оскар».