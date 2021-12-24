Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Во внутреннем дворе Гостиного двора в центре Санкт-Петербурга 25 декабря откроется каток. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе АО «Большой Гостиный Двор».

StrategicWebDesign_Net Коньки

Каток расположился во внутреннем дворе Гостиного двора на Новогодней ярмарке рядом с домиком Деда Мороза, новогодней ёлочкой и каруселью. В прокате коньков рядом с катком найдётся размер даже для самых маленьких гостей. На льду работают инструкторы, которые помогут неопытным фигуристам освоить базовые навыки катания на коньках.

Как отметили организаторы, билеты на каток можно купить онлайн, это поможет пройти на каток без очереди. Кроме того, 25 декабря все гости в этот день смогут бесплатно выйти на лед, назвав промокод: «Все на каток!» или показав репост этой новости в соцсетях.

Отметим, вход во внутренний двор Гостиного двора осуществляется с Садовой улицы и Невского проспекта.