Магадан, , 17:44 — REGNUM В Магаданской области при вручении новогодних подарков обязательны перчатки и маски. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева. В учреждениях культуры Колымы в новогодние праздники предусмотрено соблюдение посетителями личной гигиены — мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой контактных поверхностей, проветривание помещений, использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

Новогодняя елка Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам министра, в культурных учреждениях организован входной контроль — термометрия, наличие маски, проверка QR-кодов, соблюдение социальной дистанции в 1,5−2 метра, помещения обеспечены рециркуляторами воздуха. Используются меры социального разобщения, по ограничению нахождения на мероприятиях разных коллективов.

Людмила Горлачева отметила, что для снижения риска распространения COVID-19 в театрах и на концертных площадках допуск персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществляется только при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании.

При организации новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях, где присутствуют более 200 человек, мероприятие должно проводиться только в виде представления или спектакля со зрительскими местами в зале. Не допускается проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц, и мероприятий без зрительских мест. Исключено проведение анимационных программ в фойе, холлах зданий, где проводится новогоднее представление или спектакль.

Рекомендовано проводить новогоднее представление или спектакль для детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часов. Места для рассадки должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами — за исключением мест для членов одной семьи или группы детей из одного учреждения.

В залах и фойе должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха, контактные поверхности обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже одного раза в два часа. На каждом входе в здание и залы должны быть бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками, бесконтактная термометрия. Также должно быть обеспечено наличие масок для каждого участника, исходя из необходимости их смены не реже 1 раза в 3 часа, предусмотрена установка емкостей для сбора использованных масок. Должен быть установлен контроль за соблюдением масочного режима взрослыми участниками мероприятия, за исключением артистов во время проведения спектакля.

В образовательных учреждениях Колымы проведение новогодних утренников и огоньков возможно, если исключены совместные мероприятия нескольких групп или классов, производится дезинфекция между мероприятиями, контролируется допуск родителей и родственников, имеющих сведения законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев, уточнила министр.