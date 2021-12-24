Уфа, 24 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 24 декабря генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе 21-летнего форварда молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова в швейцарский «Базель»: «По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от «Базеля» пока не поступало», — цитирует Газизова издание «Спорт-Экспресс».

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Ранее сообщалось, что «Базель» всерьез рассмотрит кандидатуру Агаларова в случае ухода лучшего бомбардира команды Артура Кабрала в санкт-петербургский «Зенит».

В текущем сезоне Гамид Агаларов сыграл во всех восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил тринадцать мячей, из которых три — с пенальти. Нападающий занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.