Москва, 25 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Преследование инакомыслия — это немецкая традиция, и Германия имеет в этом богатый опыт. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Jennifer Moo Свобода слова?

«Немцы показали себя противниками свободы слова. И как только они теперь начнут критиковать, скажем, Белоруссию за закрытие оппозиционных изданий, Лукашенко всегда сможет ткнуть немцам в нос их поступком с RT DE», — заявил эксперт.

«Германия навсегда посадила себе на мундир грязное пятно цензуры», — считает политолог.

Другое дело, что немцам безразлична реакция на их действия. «В 1956 году не только газеты, но и партии закрывали. Так было с запретом совсем не экстремистской партии KPD, когда распространителей партийной газеты бросали в тюрьмы и давали им по два года заключения всего лишь за несколько сот экземпляров коммунистической прессы», — напомнил Борисов.

Политолог напомнил также об истории с Республиканской партией ФРГ. «Многие в мире просто не знают, что у современной Германии богатый опыт борьбы с неугодными», — подытожил политолог.

Напомним, что в Германии медиарегулятор заблокировал вещание немецкоязычного российского телеканала RT DE. Канал успел проработать лишь несколько дней.