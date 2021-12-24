Афины , 24 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Греческий театральный режиссер и актер Димитрис Лигнадис 11 февраля предстанет перед судом по многочисленным обвинениям в изнасиловании молодых людей и мальчиков. Об этом сообщает AMNA 24 декабря.

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Лигнадис, который в настоящее время находится в предварительном заключении в тюрьме Триполи, был обвинен в четырех изнасилованиях после сообщения, сделанного двумя несовершеннолетними; за этим сообщением последовало еще одно — уже от взрослого. Лигнадис останется до суда в тюрьме, поскольку он считается подверженным высокому риску совершения повторного преступления на основании показаний людей, которые обвинили его в злоупотреблении своим социальным, профессиональным и финансовым положением.

Отметим, в последние дни в Греции идет череда секс-скандалов. Так, 22 декабря стало известно, что в марте 2022 года будут судить актераПетроса Филиппидиса по обвинению в изнасилованиях, а телеведущийСтатис Панайотопулоспредстанет перед судом за размещение изображений бывших партнеров на порносайтах.