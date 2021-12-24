Село Износки, Калужская область, 24 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В селе Износки 23 декабря произошло возгорание террасы четырёхквартирного жилого дома. В результате пожара уничтожены дома и находившееся в нем имущества. В одной из квартир обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Следователями проведены первоначальные действия, по результатам которых выдвинута версия о возникновении пожара в результате действий посторонних лиц.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося и лица, причастного к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.