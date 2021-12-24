Эмполи, Италия, , 17:36 — REGNUM 19-летниий воспитанник «Эмполи» и центральный защитник молодежной сборной Италии Маттиа Вити может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Об интересе к футболисту со стороны «сине-бел-голубых» сообщило издание TuttoMercatoWeb.

Зенит Fc-zenit.ru

Ранее сообщалось, что «Зенит» в ближайшее время продлит контракт с 32-летним экс-защитником сборной Украины Ярославом Ракицким, так как текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Маттиа Вити принял участие лишь в девяти матчах за «Эмполи» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 705 минут. Примечательно, что защитник не получил ни одной желтой карточки.