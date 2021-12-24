Афины , 24 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Паниковать по поводу штамма «Омикрон» нет причин, заявил греческий министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис на Mega TV 24 декабря. Министр отметил, что люди, получившие первые две дозы вакцины против COVID-19 и ожидающие получения третьей, все еще защищены, так как у них есть антитела и клеточный иммунитет от первых двух доз.

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Кроме того, он напомнил, что лишь очень немногие люди, инфицированные «Омикроном», нуждаются в лечении в интенсивной терапии. «Даже если у нас будет 50 000 инфекций в день, нет необходимости паниковать», — добавил он.

Что касается новых ограничительных мер, которые вступили в силу с 24 декабря, Георгиадис отметил, что они приняты в связи с праздниками. На следующей неделе комитет эпидемиологов соберется снова, чтобы выяснить, наблюдается ли всплеск заболеваемости. Если произойдет всплеск, на следующую неделю будут приняты дополнительные меры, которые снова будут носить умеренный характер. «В начале года у нас будет еще несколько мер, но не локдаун, просто для того, чтобы остановить распространение [вируса]», — добавил он.