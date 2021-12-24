Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на шесть меньше, чем днем ранее. Об этом 24 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. При этом больше всего положительных ПЦР-тестов получили жители города Кириши.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за сутки выявлено лабораторным путем в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Кириши (27), Гатчина (21), Сертолово, Тихвин (по 15), Кудрово (13), Волхов, Мурино, Выборг (по 10).

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заразились 99 199 человек, из них 82 395 человека выздоровели, в том числе 567 — за минувшие сутки. Умерло 2969 пациентов заболевших COVID-19, в том числе два летальных случая было зарегистрировано в четверг, 23 декабря, на три меньше, чем за день до этого.