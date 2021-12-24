Кострома, 24 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. 8 декабря 2021 годаистёк срок полномочий старого состава избирательной комиссии Костромской области во главе с Михаилом Барабановым. В обновленный состав вошли 14 человек с правом решающего голоса, четверо из них — новички. Возглавила комиссию 35-летняя костромичка Марина Ерофеева — в прошлом работник администрации региона. REGNUM спросил управленца о фейках, планах на будущее и низкой явке на выборах.

Наталья Диева ИА REGNUM Марина Ерофеева

ИА REGNUM: Марина Анатольевна, костромичи очень мало знают о вас. Расскажите, где вы учились, жили, работали раньше?

Марина Ерофеева : Я родилась, выросла и вышла замуж в Костроме. У меня есть муж — инженер-эколог, дочь — первоклашка, кошка и собака. Живу в обычной квартире. В общем, все как у людей. Окончила Костромской государственный технологический университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Когда училась на пятом курсе, по рекомендации Маргариты Израйлевны Беркович (руководитель института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета — ИА REGNUM) устроилась в администрацию региона. Это было в 2007 году. С тех пор я работала в управлении по вопросам внутренней политики, занимаясь взаимодействием с муниципалитетами.

ИА REGNUM: Что вы успели понять про Костромскую область и её людей за это время?

Марина Ерофеева : Люди в глубинке намного активнее, чем в городе. Инициатива в глубинке видна, люди там болеют за местные вопросы душой. Если они хотят сделать себе хорошо, то берут и делают, а не разговаривают.

ИА REGNUM: Вас называют человеком, не склонным к публичности. Как считаете — это плюс или минус для вашей прежней работы?

Марина Ерофеева : Прежняя работа не требовала публичности. Это моё первое интервью. Но не думаю что это фактор, определяющий качество моей прошлой деятельности. Что касается работы в избирательной комиссии — наша задача организовать все максимально открыто, прозрачно и публично. Если для этого необходимо будет давать интервью, комментарии и так далее — значит я и вся комиссия, все сотрудники будут это делать.

ИА REGNUM: На прошлой неделе вы объехали все территориальные избирательные комиссии региона. Что вас порадовало, а что, по вашему мнению, требует доработки?

Марина Ерофеева : Поправка — объехала почти все районы. Очень порадовало, что все ТИКи укомплектованы кадрами. Общалась с председателями участковых избирательных комиссий. Мы знаем, что работа в дни голосования очень напряженная, ответственная, требует большого объема знаний. Вот здесь кадровый вопрос стоит остро. Людей нужно готовить. В приоритете — кадры с опытом, готовые к обучению. Обязательно будем привлекать молодежь.

ИА REGNUM: Ранее вы работали заместителем руководителя управления по вопросам внутренней политики региональной администрации. Как считаете, можно ли сказать, что в Костромской области есть сильная оппозиция? В чём её плюсы и минусы?

Марина Ерофеева : Оппозиция есть. Насчёт того, насколько она сильна, судить не берусь. Её плюс в том, что партийцы достаточно активны, общаются с людьми. К минусу я бы отнесла то, что зачастую выпускаемая ими информация нацелена на ловлю хайпа, а не на решение проблем. Нужно с уважением относиться к времени и вниманию простых горожан.

ИА REGNUM: Прежний глава Избиркома Михаил Барабанов уделял большое внимание уличению СМИ в фейках и неточных формулировках, в том числе через официальный вестник ИК. Продолжит ли существование и сам вестник и эта линия?

Марина Ерофеева : Если избирком заметит вопиющие факты, когда информация о выборах будет коверкаться самым наглым образом, мы не пройдём мимо. Но я понимаю, что нужен новый формат — соцсети. Актуальная информация должна активно звучать и на более динамичных площадках, чем вестник.

ИА REGNUM: Будете ли вы подводить итоги выборов на круглых столах, которые ранее регулярно организовывались Комитетом гражданских инициатив?

Марина Ерофеева : Если Комитет гражданских инициатив будет приглашать, то почему бы и нет.

ИА REGNUM: Отсутствие Барабанова в ИК — потеря или плюс?

Марина Ерофеева : Потеря. Но такой колоссальный опыт нельзя не использовать. Сам Михаил Владимирович выразил готовность помогать во всем, если будет такая необходимость.

ИА REGNUM: Одна из главных государственных и региональных проблем сейчас — низкая явка на выборах. Что по вашему мнению способствовало её снижению в последние десятилетия и что нужно сделать, чтобы люди, в том числе молодёжь пошла голосовать?

Марина Ерофеева : Сама я голосую с 18 лет и не пропустила ни одних выборов. Не понимаю, как можно поступать иначе. Что делать? Информировать и ещё раз информировать. Москва опробовала систему дистанционного электронного голосования. Это удобно и, возможно, повысит явку за счёт людей, которые активно пользуются интернетом.

ИА REGNUM: Ваше любимое изречение или пословица.

Марина Ерофеева : Сила в правде.

ИА REGNUM: Спасибо за интервью, Марина Анатольевна.