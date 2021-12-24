Волгоград, , 17:36 — REGNUM Последствия крупной коммунальной аварии ликвидируют 24 декабря бригады «Концессий теплоснабжения» в Тракторозаводском районе Волгограда. Без отопления, по некоторым данным, осталось 40 тысяч человек.

Разрыв теплотрассы 25.mchs.gov.ru

Повреждён участок тепловой сети, подающей ресурс от котельной № 412 в микрорайоне Спартановка. На время ремонтных работ специалисты «Концессий» приостановили подачу теплоносителя в ряд домов, расположенных в непосредственной близи от котельной, цитирует коммунальную организация издание «В1.ру».

По данным телеграм-канала «Остров Свободы», без отопления остались около 40 тысяч человек, в том числе школы и детские сады.

Сейчас температура наружного воздуха в Волгограде составляет — 11 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из-за аварии на водоводе была приостановлена работа котельных в волгоградском Урюпинске.

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