Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена готовится снять запрет на авиасообщение с восемью странами Южной Африки, который был введен в ноябре из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», сообщает 24 декабря Reuters со ссылкой на Белый дом.

Турист Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Иностранные граждане, которым в настоящее время запрещен въезд в США в течении 14 дней после пребывания в одной из восьми стран Южной Африки, снова будут допущены на американские рейсы 31 декабря, сказал высокопоставленный чиновник.

Напомним, что 29 ноября США запретили въезд туристам, которые недавно были в Южно-Африканской Республике, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике и Малави.