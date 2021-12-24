Москва, 24 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Разветвленные отношения между Россией и Хорватией — членом не только ЕС, но и НАТО — яркий пример того, что взаимовыгодные связи могут успешно развиваться при наличии обоюдного стремления к этому. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Ларов 24 декабря в интервью боснийскому изданию Oslobodjenje.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Так Лавров ответил на комментарий корреспондента издания о том, что Хорватия является членом Европейского союза, но Россия имеет там экономические интересы и капитал.

«Зачастую воля граждан балканских государств умышленно игнорируется. Смотрите, к чему это привело в Черногории, которую буквально «втащили» в НАТО вопреки мнению большинства. Зачем ломать «через колено» и насильно продвигать евроатлантическую повестку? Кстати, все отлично помнят, что натовцы натворили в регионе в 1990-х гг. Последствия бомбардировок обедненным ураном, к сожалению, будут ощущать на себе еще многие поколения местных жителей», — процитировал слова Лаврова официальный сайт МИД России.

Лавров добавил, что Москва заинтересована также в продвижении позитивной повестки отношений с Северной Македонией и Албанией.

Напомним, что перед вступлением Черногории и Северной Македонии в НАТОЗапад обвинял Россию во вмешательстве во внутреннеполитические дела этих стран.