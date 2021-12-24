Магадан, , 17:29 — REGNUM На площадях населенных пунктов Магаданской области к Новому 2022 году установят более 100 ёлок. В самом Магадане, на Магаданской и Театральной площадях, установлены 18-метровые искусственные ели. Установка более высоких невозможна из-за ветра. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева.

Елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, на Новый год планируется провести 382 праздничных мероприятия. Как ожидается, они соберут 35 тысяч посетителей. Праздничные мероприятия продолжатся до середины января. Региональные льготы на их посещение имеют дети-инвалиды, юные колымчане из многодетных, а также малообеспеченных семей — это около 5 тысяч ребят.

В Новом 2020 году учреждения культуры Магаданской области провели 3З7 новогодних мероприятий, участниками которых стали более 30 тысяч детей. На Новый 2021 год прошло 257 мероприятий, участниками которых стали около 20 тысяч детей, уточнила министр.