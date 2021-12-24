Краснодар, , 17:28 — REGNUM 24 декабря таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поздравил Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар»: «Поздравляю! Позаботьтесь о нем, «Краснодар», — написал Холанд в своем Instagram-аккаунте.

ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о трансфере Эрика Ботхейма 22 декабря 2021 года. Российский клуб заплатил за трансфер норвежского нападающего 5 миллионов евро. Соглашение, рассчитанное до конца июня 2025 года, вступит в силу 7 января 2022 года.

В прошлом сезоне норвежской Элитсерии 2021/22 Эрик Ботхейм принял участие в тридцати турах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В Лиге Конференций УЕФА на счету норвежца 8 (4+4) очков по системе гол+пас.