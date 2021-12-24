Афины , 24 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Греция открыта для всех возможностей и в 2022 году готова решать все виды задач, подчеркнул министр иностранных дел Никос Дендиас в газете «Eleftheros Typos» 24 декабря. В своей статье Дендиас описал проблемы и ожидания на следующий год, добавив, что 2022 год, как ожидается, будет таким же напряженным, как и 2021-й.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

«Чего я и все правительство Мицотакиса ожидаем, так это укрепления и без того тесных отношений с нашими традиционными союзниками, с опорой на недавние соглашений, а также подписания меморандума с другим важным союзником, Соединенным Королевством», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Греция должна и дальше укреплять свои сильные позиции на Балканах и Ближнем Востоке. «Мы больше не являемся наблюдателями за развитием событий, у нас есть роль и право голоса в развитии событий», — сказал он. Дендиас отмечает: Греция является значительной силой, способствующей миру и стабильности, ее голос теперь слышат и учитывают влиятельные страны и международные организации.