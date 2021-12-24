Москва, 24 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сообщения Минсельхоза РФ по поводу роста цен на хлеб и подсолнечное масло могут создать ажиотаж и панику, которые обернутся резким ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы данного министерства о том, что в феврале 2022 года в РФ хлеб и подсолнечное масло могут подорожать примерно на 2%.

Рост цен

«Минсельхоз предупредил о том, что пора сушить сухари. Остается открытым вопрос, кого и зачем предупредил Минсельхоз. Если правительство РФ, то почему эта информация стала широкодоступной? Если граждан России, то какой реакции ждали чиновники? Мы понимаем склонность граждан с низкими доходами к экономии. Это рационально. Однако, если сейчас все устремятся в магазины, чтобы затариться подсолнечным маслом, то рост цен явно может превысить ожидаемые министерством, — сказал Ордов. — Ажиотаж и паника способны творить чудеса, причем очень неприятные. Эта новость может лечь на благодатную почву инфляционных страхов, которые раздуют ожидания до гомерических размеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост цен на хлеб и подсолнечное масло в новом 2022 году в России будет обусловлен ростом издержек, включаемых в себестоимость готовой продукции для конечного потребителя.