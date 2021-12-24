Москва, 24 декабря, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Германия понесла репутационные потери после прекращения вещания телеканала RT DE. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Телеканал RT DE попал под каток цензуры, едва успев начать вещание на немецком языке. Но это и хорошо, как ни странно», — заявил эксперт.

Немецкий политикум совершено не ожидал, что российские журналисты смогут технически наладить вещание на Германию. Ввиду этого немцы совершили много грубых, даже фатальных для себя ошибок, отметил политолог.

«У немцев возникла настоящая истерика, которая помешала трезво и спокойно взглянуть на ситуацию», — подчеркнул Борисов.

RTDE на легальной основе получил лицензию от Сербии, и по этой причине имеет все шансы выиграть процесс в Европейском суде у Германии. Сербская лицензия, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, дает телеканалу право на вещание в 33 странах Европы. Германия — участник этой конвенции, напомнил эксперт.

«Но этот судебный позор для Германии ещё в будущем, если, конечно дойдет дело до суда. Сейчас у немцев серьезнейшие репутационные потери», — резюмировал Борисов.

Напомним, что в Германии было прекращено вещание российского телеканала RT DE, входящего в холдинг МИА «Россия сегодня». Телеканал успел проработать всего несколько дней.