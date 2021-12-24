Москва, , 17:26 — REGNUM Расписка, в которой владелец московского «Спартака» Леонид Федун обещал бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову при найме на работу подарить ему акции клуба, была представлена суду на заседании 23 декабря, передаёт 24 декабря «Матч ТВ».

Леонид Федун Александр Мысякин

Об этом рассказал Газизов, пояснив, что на 28 января назначено заседание суда, где будет «окончательное решение». Федун, по его словам, должен будет выплатить «определённую часть средств, потому что при найме на работу» он предлагал Газизову «процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции».

Газизов «Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун».

Газизов добавил, что вынужден раскрыть эти детали отношений с Федуном. По его словам, репутация Федуна сильно пострадает из-за этого.

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