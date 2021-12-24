Афины , , 17:23 — REGNUM 90 выживших мигрантов, которые оказались в ловушке на острове Прассонисси после того, как их парусная лодка села на мель, отправлены в порт Пирей судном береговой охраны. Об этом сообщает AMNA.

Мигранты

Среди выживших — 52 мужчины, 11 женщин и 27 несовершеннолетних. Одиннадцать пассажиров (девять женщин и двое мужчин) погибли после того, как лодка затонула. Их тела были найдены береговой охраной.

Согласно первоначальной информации об инциденте, судно отплыло от берегов Турции, направляясь в Италию.