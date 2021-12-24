Москва, 24 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. 24 декабря агент 24-летнего форварда «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамара Николсона Кевин Коуэн заявил, что футболист рассматривает московский клуб как трамплин для перехода в более сильный клуб.

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Шамар Николсон перейдет в «Спартак» 7 января 2022 года. «Красно-белые» заплатили «Шарлеруа» 9 миллионов евро за трансфер ямайского нападающего. Соглашение будет рассчитано 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в семнадцати турах бельгийской Про-Лиги сезона 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Футболист занимает шестое место в гонке бомбардиров.