Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Пентагон разрабатывает план, в рамках которого США смогут предоставлять Украине разведданные с поля боя, чтобы помочь быстрее реагировать на потенциальное «вторжение» России, сообщает 24 декабря The New York Times со ссылкой на источник в адмнистрации Белого дома.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Издание отмечает, что подобная помощь, если ее одобрит президент США Джо Байден, наверняка вызовет недовольство Москвы, которая расценивает американскую военную поддержку Украине как провокацию.

Ранее Россия выступила с рядом предложений, направленных на снижение напряженности в отношениях с США. В частности, Москва призвала Запад вывести наступательные системы из граничащих с Россией стран, избегать приближения военных кораблей и стратегических бомбардировщиков к территориям друг друга. Кроме того, Кремль потребовал, чтобы США отказались от распложенных в бывших советских республиках баз.