Архангельск, , 17:21 — REGNUM В театрально-концертных организациях Архангельской области на новогодних спектаклях, концертах, театральных детских представлениях, контактные интерактивные игры и хороводы не предполагаются. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева.

Новогоднее украшение на елке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, театрализованные представления и концерты в каждом учреждении будут проходить один-два раза в день с временным интервалом для безопасности участников. Афиша культурно-досуговых учреждений построена с учетом всех действующих ограничительных мер и санитарных требований, мероприятия пройдут при 50% загрузке залов, для взрослых вход будет осуществляться строго при предъявлении QR-кода, справки ПЦР или справки о медотводе.

Отметим, что 23 декабря в указ губернатора Архангельской области об ограничительных мерах в связи с коронавирусом были внесены изменения, касающиеся праздничных мероприятий. Проводить детские новогодние и рождественские праздники учреждениям культуры можно с соблюдением условия по продаже билетов — их необходимо продавать с указанием конкретного места. На входе следует измерять температуру и не допускать контакта между зрителями и артистами. Рекомендовано проводить программу продолжительностью до 1,5 часов и отменить антракт. В холле или фойе здания проводить праздник нельзя. В образовательных учреждениях проводить утренники необходимо отдельно для каждой группы или класса.