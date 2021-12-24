24 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова пресс-секретаря Белого дома о том, что США согласны лишь на часть условий по гарантиям безопасности, предложенных Россией.

Тимур Кондратьев, , 21:54 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовы принять некоторые предложения российской стороны по вопросу гарантий безопасности из-за расширения Североатлантического альянса, но на некоторые они «точно не согласились бы», стало поводом для обсуждения среди пользователей Интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

США — Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Интересное кино! Запасаемся попкорном и смотрим, как в ближайшее время американцы будут прогибаться», — пишет Альберт К.

Многие пользователи пришли к выводу, что глупо пытаться навязать свои условия и пытаться выторговать для себя что-то, когда Россия поставила перед странами НАТО чёткий ультиматум, — это и есть та «красная линия», через которую переступать нельзя.

«Это хочу, это не хочу… блин, США никто не спрашивает об их мнении. Они либо принимают российские условия, либо имеют дело с российскими последствиями. Делают хорошую мину при плохой игре. Это глупо. Это показывает их слабость», — поделился своим мнением Артём В.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент России дал чёткое понимание того, что Российская Федерация от своего предложения отступать не собирается и никаких изменений в нём не потерпит.

«Это уже неактуально. Путин на это всё дал полный и развёрнутый ответ во время пресс-конференции. Речь идёт только о безусловной гарантии о нерасширении НАТО на восток. Всё остальное Россия не будет серьёзно рассматривать. Им придётся принять наши условия», — считает Алик И.

Часть людей полагает, что в случае если США пойдут в отказ, то у России банально развяжутся руки и наше руководство будет делать на международной арене то, что ему заблагорассудится, ведь Америка таким отношением уничтожит ранее существовавшие правила.

«Если американцы не согласятся, то разыгрывается интересная многоходовочка: в НАТО не соглашаются, и Россия получает полное право с чистой совестью заключать военные альянсы с кем угодно и размещать ракеты где угодно. Такая перспектива должна быть хорошенько взвешена на американском континенте», — отмечает Леонид П.

Солдаты НАТО Daniel Cole

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не находится в выигрышном положении, её позиция столь же шатка, как и у стран НАТО, поэтому она предлагает Соединённым Штатам худой мир, вместо хорошей войны.

«Запад не станет принимать ультиматум России, Североатлантический альянс и дальше будет расширяться на восток, а постсоветские страны — это не самые надёжные союзники Российской Федерации, они могут играть в две стороны и в конце концов выбрать США. В результате Кремлю придётся рассчитывать только на свои силы», — предполагает Евгений С.

Отдельные комментаторы отмечают, что установленные Москвой «красные линии» — это гарантии существования Российской Федерации, поэтому США придётся учесть данный фактор.

«Россия не готова согласиться с расширением НАТО. Но готова, наконец-то, действовать решительно. И она будет действовать. И в данном случае это единственный вариант, который есть у России, ибо дальнейшее бездействие смерти подобно», — написала Vita N.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (сс) The White House

Напомним, 23 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге о том, что США готовы принять некоторые предложения российской стороны по вопросу гарантий безопасности из-за расширения Североатлантического альянса, но на некоторые они «точно не согласились бы».