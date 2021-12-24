Москва, , 20:46 — REGNUM Сербия является ключевым партнером России на Балканах, и Москва высоко ценит стратегическое партнерство с Белградом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 декабря в интервью боснийскому изданию Oslobodjenje.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

Лавров добавил, что российская сторона прилагает усилия к всестороннему совершенствованию связей с Сербией. Он очередной раз повторил российскую позицию по Косово и Метохии.

«Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244. Оно должно получить одобрение Совета Безопасности, так как речь идет об обеспечении международного мира», — процитировал официальный сайт МИД России.

Напомним, что Москва и Белград обговаривают реализацию ряда экономических проектов, в том числе в энергетической сфере.