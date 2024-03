Калуга, 24 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Калугафармация» подвело итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». На пилотном потоке — приёмке лекарственных средств и медицинских изделий приёмного отдела аптечного склада организации — на 16% повысилась выработка на одного сотрудника. Незавершённое производство сократилось на 21%. Об этом 24 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области. Склад «Калугафармации».

При реализации основных этапов нацпроекта было выявлено 13 проблем и сформировано 29 мероприятий по их устранению. На предприятии был внедрён инструмент бережливого производства «Поток единичных изделий» — обработка документации малыми партиями. Проведена визуализация зон хранения, разработаны правила перемещения товара. Основным нововведением стало применение принципа FIFO (англ. First In, First Out «Первым пришёл, первым ушёл»). Этот инструмент бережливого производства отдаёт предпочтение отгрузке продукции, пришедшей первой.

«Благодаря участию в нацпроекте, у нас ускорились процессы приёмки и отгрузки товара. Изменения проходили поэтапно. Мы перераспределили порядок действий. Бумажную работу перенесли на завершающую стадию, отдав приоритет приёмке продукции, и её маркировке. Это сказалось на увеличении скорости отгрузки в аптеки Калужской области», — отметила заместитель директора ГП «Калугафармация» Лариса Быченкова.

Госпредприятие «Калугафармация» — крупная государственная аптечная сеть Калужской области. На данный момент в регионе насчитывается 42 аптеки и 32 аптечных пункта. Они расположены во всех муниципальных районах региона. Также на базе аптечной сети действует лаборатория, где изготавливаются лекарственные средства по индивидуальному рецепту пациента, и доставляются в любую аптеку компании.