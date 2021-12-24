Белгород, 24 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Новый каток среди ландшафта Центрального парка культуры и отдыха имени В. Ленина открыли в Белгороде. Ледовая дорожка имеет встроенную систему охлаждения, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Белгорода Каток в парке Белгорода

Общая длина катка 400 метров, толщина льда 10−15 см. Маршрут построен среди деревьев, которые украсили гирляндами. Рядом с катком оборудовали пункт проката коньков и установили два фудтрака. Под ледовой дорожкой вмонтирована система охлаждения, что позволит посетителям кататься при температуре окружающего воздуха до +5 градусов. Вход на каток свободный для всех.

Как сообщало ИА REGNUM к строительству катка приступили в сентябре 2021 года.