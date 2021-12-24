Москва, , 17:12 — REGNUM Санкционное давление продолжает оставаться одним из основных рисков для российской экономики в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Инвестиции Анна Красноперова

«Один из основных рисков для российской экономики в 2021 году — это санкционное давление. Даже просто санкционная риторика уже негативно сказывается на положении российской валюты, — констатировал экономист. — Это касается риторики по поводу SWIFT, госдолга и прочего. А бизнес не может работать в такой ситуации неопределенности и риска. Это вынуждает его сокращать свое стратегическое планирование, и составлять планы не более чем на год или два. А у нас есть виды деятельности, инвестиционный и производственный циклы которых составляют пять-семь лет. И когда падают бизнес планы, то, естественно, падает экономика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович высказался о ситуации с ростом в РФ инфляционных ожиданий.

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