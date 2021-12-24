Москва, , 17:11 — REGNUM Тот факт, что в РФ инфляционные ожидания населения оказались почти в два раза выше, чем текущий уровень инфляции, — вполне нормальное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные опроса, который показал, что инфляционные ожидания жителей РФ на 2022 года составили больше 13%.

Георгий Остапкович Issek.hse.ru

«Это абсолютно нормально, когда инфляционные ожидания в два раза больше, чем текущий уровень инфляции, — сказал Остапкович. — Человек психологически концентрируется на товарах, которые растут в цене. Он не обращает внимания на то, что дешевеет или сохраняет прежнюю стоимость».

При этом Остапкович обратил внимание на то, что тот же Росстат в своей инфляционной корзине наблюдает только 556 товаров и услуг.

«А их сотни тысяч. И масса товаров и услуг не входит в потребительскую корзину», — сказал экономист.

Кроме того, он добавил, что не видит признаков критического ухудшения ситуации в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в 2022 году экономика РФ вырастет, но показатели этого роста едва ли выйдут за пределы 2−3%.

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