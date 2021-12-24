Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Офицер полиции Лос-Анджелеса случайно застрелил 14-летнюю девушку, пытаясь нейтрализовать преступника в торговом центре, сообщает 24 декабря Reuters.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Стрельба произошла в Северном Голливуде во время рождественских праздников, когда множество людей закупались в магазинах. Офицер прибыл в торговый центр после сообщения о нападении мужчины на женщину в магазине одежды.

Увидев в руках преступника предмет, похожий на пистолет, сотрудник полиции открыл огонь, однако пуля прострелила стену и попала в девушку, которая в тот момент находилась в гардеробной вместе с матерью. У преступника был обнаружен тяжёлый металлический предмет, пистолета при нём не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее как минимум два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Айдахо.