«Культурный код» помог собрать для Фонда Хабенского более 5 млн рублей
Москва, 24 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Москве в Государственном историческом музее состоялся благотворительный аукцион работ резидентов проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В результате продажи картин удалось выручить более 5 миллионов рублей, которые вскоре будут направлены в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского.
Участниками аукциона стали представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий.
На аукционе были представлены 12 лотов, 11 из них включали в себя работы современных российских художников, еще одним лотом стало посещение Фонда драгоценных металлов Государственного исторического музея. Среди картин и принтов аукциона были работы художников ROBE (Щелково), РУСТАМА QBIC (Казань), Саши Купаляна (Москва), ФИЛИППА FI2K (Санкт-Петербург), КИРИЛЛА КТО (Москва), ЕВГЕНИЯ CHES (Москва), ВИКТОРИИ ВЕЙСБРУТ (Калуга), Дмитрия Левочкина (Одинцово), SY (Санкт-Петербург), SHOZY (Москва) и LSTBASIL (Иркутск).
Кроме того, шесть работ были выставлены для свободного приобретения по фиксированной стоимости. Среди них картины FANSTA (Москва), VASYABASYO (Нижний Новгород), Дуэта Tweso&Nan (Москва), Дмитрия Лучинина (Владивосток), FORK(Москва) и скульптура Степы AIFO (Израиль).
Аукцион прошел в сердце Москвы, на площадке Государственного исторического музея, оказавшего поддержку проекту. Команду музея привлекла, как цель аукциона, так и содержание экспозиции, представленной к продаже. Директор музея Алексей Левыкин принял решение присоединиться к аукциону и добавить лот Государственного исторического музея — экскурсию в Фонд редких драгоценных металлов, который был выкуплен за 170 тысяч рублей.
12 лотов были распроданы суммарно более чем за 5 миллионов рублей. Средства, вырученные от продажи работ резидентов проекта «Культурный код», будут направлены для помощи подопечным Благотворительного ФондаКонстантина Хабенского. Основным направлением деятельности Фонда является помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.
Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», курирующий вопросы культуры в рамках своей деятельности в Государственной Думе, подчеркнул: «Проект «Культурный код» продемонстрировал сегодня всем нам, насколько востребованы российские художники, и как высоко ценятся их произведения. Проект показал, как можно конвертировать уличное искусство в социально значимые действия и реальную помощь людям. Я считаю, что при должной поддержке современного искусства мы сможем популяризировать новые форматы и дать новые возможности для развития молодым творцам».
Самым дорогим лотом, ушедшим с молотка, стала работа подмосковного художника Ильи Robe, за нее покупатель предложил 1,1 млн рублей.
Гостями аукциона стали и сами художники проекта «Культурный код». Инициатор проекта и Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин с удовольствием рассказывал гостям вечера не только о своей работе, но и о других лотах, так как не понаслышке знаком с творчеством каждого резидента проекта «Культурный код».
Еще одним гостем аукциона стал резидент проекта «Культурный код», художник, рисующий реалистичные картины SHOZY. Его мурал, созданный в рамках Фестиваля в Солнечнодольске, облетел все крупнейшие творческие паблики мира в Интернете и не оставил равнодушным ни одного жителя и гостя поселка.
Аукционистами выступили: президент международного аукционного портала Bidspirit, член Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Александр Киселевский и автор медиапроекта «ARTпатруль», арт-дилер Юрий Омельченко.
Важной частью мероприятия стала медиаопера «Про любовь» — творческая презентация итогов проекта «Культурный код» за 2020−2021 гг. В медиаопере удалось соединить два вида музыкального искусства — классическая музыка (рояль) и саунд-дизайн прямо на сцене, точно так же как «Культурный код» соединяет монументальное и современное искусство. Более того, опера была исполнена «без слов» вокализом, при этом главным «действующим лицом» был экран в форме фасада, на котором и появлялись все работы, выполненные в рамках проекта «Культурный код» в 2020 и 2021 гг.
Авторами медиаоперы выступила Пермская молодёжная театральная компания «немхат», хэдлайнеры театрального квартала фестиваля Таврида. Арт, обладатели гран-при фестиваля «Российская студенческая весна», номинанты национальной театральной премии «Золотая маска-2021».
Партнерами Благотворительного аукциона работ резидентов проекта «Культурный код» стали Фонд поддержки и развития современного искусства, Аукционный дом «ЛитФонд», Государственный исторический музей и медиапроект «АRTпатруль».
Напомним, «Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом.
Основными целями проведения проекта является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.
В данный момент более 100 работ художников можно увидеть в 8 городах России, где уже прошли фестивали «Культурного кода»: Одинцово, Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.
Фестиваль «Культурный код» в Ставропольском крае способствовал кардинальному преобразованию Солнечнодольска, маленького моногорода на юге России. Там художники и ассистенты из 16 стран мира создали 41 авторский мурал на фасадах высотных домов. В поселке работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России.
Исследования, проведенные в рамках фестиваля, показали среди жителей не только повышение осведомленности о современном искусстве, но и рост уровня удовлетворенности жизнью в целом. 90% опрошенных отметили, что проект «Культурный код» дарит ощущение радости, еще 91% сообщил о том, что проект увеличивает туристическую привлекательность района. Абсолютное большинство респондентов (82,5%) обозначило, что благодаря проекту усилилось чувство принадлежности к своему району, еще 80% опрошенных сказали, что проект увеличивает кругозор жителей территории.