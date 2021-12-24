Москва, 24 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Москве в Государственном историческом музее состоялся благотворительный аукцион работ резидентов проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В результате продажи картин удалось выручить более 5 миллионов рублей, которые вскоре будут направлены в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Мария Александрова, ИА REGNUM Константин Хабенский

Участниками аукциона стали представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий.

Сергей Новиков. Автор «Вот уже два года проект «Культурный код» переходит из региона в регион, меняет города и жизнь людей, которые живут в домах с этими муралами от художников со всего мира. А сегодня проект стал основой для этого благотворительного вечера, чтобы изменить жизнь тех детей, которым Фонд Константина Юрьевича Хабенского и врачи ещё смогут помочь. Спасибо за ваше неравнодушное участие», — обратился к гостям Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам

На аукционе были представлены 12 лотов, 11 из них включали в себя работы современных российских художников, еще одним лотом стало посещение Фонда драгоценных металлов Государственного исторического музея. Среди картин и принтов аукциона были работы художников ROBE (Щелково), РУСТАМА QBIC (Казань), Саши Купаляна (Москва), ФИЛИППА FI2K (Санкт-Петербург), КИРИЛЛА КТО (Москва), ЕВГЕНИЯ CHES (Москва), ВИКТОРИИ ВЕЙСБРУТ (Калуга), Дмитрия Левочкина (Одинцово), SY (Санкт-Петербург), SHOZY (Москва) и LSTBASIL (Иркутск).

Кроме того, шесть работ были выставлены для свободного приобретения по фиксированной стоимости. Среди них картины FANSTA (Москва), VASYABASYO (Нижний Новгород), Дуэта Tweso&Nan (Москва), Дмитрия Лучинина (Владивосток), FORK(Москва) и скульптура Степы AIFO (Израиль).

Алексей Комиссаров, — Я рад, что вместе с художниками «Культурного кода» и всеми участниками аукциона мы смогли сделать маленькое чудо для детей и молодых людей, которые в этом сейчас очень нуждаются». «Культурный код» — это необычный проект для платформы «Россия — страна возможностей», и я очень рад, что за два года в нем произошло множество ярких событий. Например, фестиваль «Культурный код» в Солнечнодольске Ставропольского края, в рамках которого художники из 16 стран мира создали 41 мурал, кардинально изменил облик маленького моногорода, сделав жизнь людей лучше. Сейчас художники продолжают творить добро, направив свои работы на благотворительный аукцион, деньги от которого будут направлены в Фонд Константина Хабенского, — отметил в своем выступлении генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — Я рад, что вместе с художниками «Культурного кода» и всеми участниками аукциона мы смогли сделать маленькое чудо для детей и молодых людей, которые в этом сейчас очень нуждаются».

Аукцион прошел в сердце Москвы, на площадке Государственного исторического музея, оказавшего поддержку проекту. Команду музея привлекла, как цель аукциона, так и содержание экспозиции, представленной к продаже. Директор музея Алексей Левыкин принял решение присоединиться к аукциону и добавить лот Государственного исторического музея — экскурсию в Фонд редких драгоценных металлов, который был выкуплен за 170 тысяч рублей.

Алексей Левыкин. «Двери нашего музея всегда открыты для таких мероприятий, и мы были рады поддержать проект «Культурный код» в проведении благотворительного аукциона. Мы проявляем интерес не только к историческим экспозициям, но и к современному искусству, и ваше событие позволило нам также познакомиться с творчеством молодых, амбициозных художников. Для нас это яркое событие, и мы будем рады видеть вас вновь в стенах Государственного исторического музея», — поделился с присутствующими директор Государственного исторического музея

12 лотов были распроданы суммарно более чем за 5 миллионов рублей. Средства, вырученные от продажи работ резидентов проекта «Культурный код», будут направлены для помощи подопечным Благотворительного ФондаКонстантина Хабенского. Основным направлением деятельности Фонда является помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.

Владислав Даванков, вице-спикер Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», курирующий вопросы культуры в рамках своей деятельности в Государственной Думе, подчеркнул: «Проект «Культурный код» продемонстрировал сегодня всем нам, насколько востребованы российские художники, и как высоко ценятся их произведения. Проект показал, как можно конвертировать уличное искусство в социально значимые действия и реальную помощь людям. Я считаю, что при должной поддержке современного искусства мы сможем популяризировать новые форматы и дать новые возможности для развития молодым творцам».

» Максим Древаль, — Благотворительный аукцион показал, как что такой формат синергии искусства, благотворительности и просвещения находит отклик в сердцах людей, отдельная благодарность художникам, Фонду Константина Хабенского и проекту «Культурный код», которые делают это возможным и помогают детям, которые сегодня особенно нуждаются в помощи». «Я всегда с радостью поддерживаю такие проекты, они показывают, как искусство в прямом смысле может служить людям, не только приобщая к прекрасному, но и пробуждая стремление помочь другим. Здорово, что продвижение современных форм искусства, просвещение в этой области помогает вовлекать больше людей в сферу благотворительности, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание, — Благотворительный аукцион показал, как что такой формат синергии искусства, благотворительности и просвещения находит отклик в сердцах людей, отдельная благодарность художникам, Фонду Константина Хабенского и проекту «Культурный код», которые делают это возможным и помогают детям, которые сегодня особенно нуждаются в помощи».

Самым дорогим лотом, ушедшим с молотка, стала работа подмосковного художника Ильи Robe, за нее покупатель предложил 1,1 млн рублей.

Гостями аукциона стали и сами художники проекта «Культурный код». Инициатор проекта и Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин с удовольствием рассказывал гостям вечера не только о своей работе, но и о других лотах, так как не понаслышке знаком с творчеством каждого резидента проекта «Культурный код».

Автор «Мне кажется, мы перешли на новый этап, когда художники занимаются социально значимой деятельностью, помогают подопечным благотворительных Фондов, жертвуя свои работы. Это очень значимое событие для уличного искусства, и я надеюсь, что такие добрые инициативы станут традиционными. Я, как художник, также предоставил на аукцион свою работу из серии «The global rule», которая ранее была представлена в различных выставках и вызывала интерес как у любителей, так и у профессионалов в области современного искусства», — сказал Дмитрий Левочкин.

Еще одним гостем аукциона стал резидент проекта «Культурный код», художник, рисующий реалистичные картины SHOZY. Его мурал, созданный в рамках Фестиваля в Солнечнодольске, облетел все крупнейшие творческие паблики мира в Интернете и не оставил равнодушным ни одного жителя и гостя поселка.

SHOZY. Автор «Я стараюсь иногда заниматься благотворительностью, реализовывать проекты с целью помощи другим. В преддверии Нового года выпала прекрасная возможность совершить небольшое чудо и помочь тем, кто нуждается в помощи. Специально для аукциона я создал работу в своей стилистике. Одним из направлений в котором я работаю, помимо реализма, является абстрактная геометрия. В этой работе я опробовал новые ходы, сделал более абстрактный фон, нежели обычно, дав возможность зрителю максимально глубоко погрузиться в работу, увидеть в ней что-то свое», — поделился столичный художник

Аукционистами выступили: президент международного аукционного портала Bidspirit, член Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров Александр Киселевский и автор медиапроекта «ARTпатруль», арт-дилер Юрий Омельченко.

Важной частью мероприятия стала медиаопера «Про любовь» — творческая презентация итогов проекта «Культурный код» за 2020−2021 гг. В медиаопере удалось соединить два вида музыкального искусства — классическая музыка (рояль) и саунд-дизайн прямо на сцене, точно так же как «Культурный код» соединяет монументальное и современное искусство. Более того, опера была исполнена «без слов» вокализом, при этом главным «действующим лицом» был экран в форме фасада, на котором и появлялись все работы, выполненные в рамках проекта «Культурный код» в 2020 и 2021 гг.

Авторами медиаоперы выступила Пермская молодёжная театральная компания «немхат», хэдлайнеры театрального квартала фестиваля Таврида. Арт, обладатели гран-при фестиваля «Российская студенческая весна», номинанты национальной театральной премии «Золотая маска-2021».

Партнерами Благотворительного аукциона работ резидентов проекта «Культурный код» стали Фонд поддержки и развития современного искусства, Аукционный дом «ЛитФонд», Государственный исторический музей и медиапроект «АRTпатруль».

Напомним, «Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом.

Основными целями проведения проекта является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.

В данный момент более 100 работ художников можно увидеть в 8 городах России, где уже прошли фестивали «Культурного кода»: Одинцово, Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.

Фестиваль «Культурный код» в Ставропольском крае способствовал кардинальному преобразованию Солнечнодольска, маленького моногорода на юге России. Там художники и ассистенты из 16 стран мира создали 41 авторский мурал на фасадах высотных домов. В поселке работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России.

Исследования, проведенные в рамках фестиваля, показали среди жителей не только повышение осведомленности о современном искусстве, но и рост уровня удовлетворенности жизнью в целом. 90% опрошенных отметили, что проект «Культурный код» дарит ощущение радости, еще 91% сообщил о том, что проект увеличивает туристическую привлекательность района. Абсолютное большинство респондентов (82,5%) обозначило, что благодаря проекту усилилось чувство принадлежности к своему району, еще 80% опрошенных сказали, что проект увеличивает кругозор жителей территории.