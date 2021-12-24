Пермь, , 17:10 — REGNUM В Перми местная жительница отсудила у одной из юридических фирм более 170 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мотовилихинского райсуда.

Потребитель

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявила женщина, в июле 2020 года она заключила с этой организацией два договора об оказании юридических услуг. Всего она заплатила 107 320 рублей, но фирма не исполнила своих обязательств. В адрес ответчика гражданка направляла претензии о возврате денежных средств, но юристы так и не ответили.

Суд взыскал с организации сумму, уплаченную клиенткой, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 58 660 рублей. Это решение уже вступило в силу.