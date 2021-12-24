Подгорица, , 17:10 — REGNUM В ноябре 2021 года банки Черногории одобрили ссуды гражданам, предприятиям и правительству на общую сумму 107,85 миллиона евро при средней номинальной процентной ставке 4,65 процента и эффективной (EIR) 5,19 процента от общей суммы.

Кредит 401(K) 2012

С начала 2021 года банки одобрили кредиты своим клиентам на общую сумму 967,44 миллиона евро, что уже превышает сумму на весь 2020 год в 908,4 миллиона евро.

Тенденция значительных заимствований юридических лиц, как следствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сохраняется, ведь только в ноябре было одобрено 74,96 млн евро за последние 12 месяцев, а с начала 2021 года всего 617,71 млн евро. евро.

При этом в прошлом месяце граждане взяли в долг 32,92 миллиона евро, из которых только 519 тысяч евро будут возвращены менее чем за год, а с января по ноябрь они взяли в долг 349,73 миллиона евро.

Компании, большинство из которых находятся в государственной или частной собственности, а также предприниматели, заимствовали 61,52 миллиона евро всего за один месяц, из которых 39,93 миллиона будут возвращены в течение периода, превышающего год.