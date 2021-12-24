Москва, 24 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Общественный совет при Россотрудничестве, возглавляемый Игорем Чайкой, подвел итоги года и наметил планы на будущее. В прошедшем 23 декабря заседании совета также принял участие руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Председатель совета рассказал о знаковых инициативах, которые общественный орган реализовал с момента начала своей работы в феврале. «За десять с небольшим месяцев Общественным советом осуществлено порядка тридцати мероприятий различного рода», — отметил Чайка.

Алексей Кобзарь Игорь Чайка и Евгений Примаков в офисе Россотрудничества

В частности, были организованы гуманитарные визиты в Ливан, Молдавию и Приднестровье, Сирию и Белоруссию — состоялись встречи с представителями общественности, которые озвучивали запросы соотечественников, проживающих за рубежом. Несколько крупных гуманитарных акций проведены в Молдавии, Приднестровье и Гагаузии. В частности, при поддержке агентства приднестровские городские библиотеки получили около 3,5 тысячи экземпляров произведений русских классиков. Также жителям Приднестровья была направлена российская вакцина «Спутник V», а для медучреждений Гагаузии и Молдавии было приобретено медоборудование, необходимое для обеспечения эффективного обследования и лечения при заболеваниях коронавирусной инфекции и постинфекционной реабилитации.

Осуществлено финансирование разработки аудиогида «Экскурсии с Достоевским» на трех языках для Дрезденской галереи, что стало особенно актуальным в уходящем году, когда весь мир отмечает 200-летие со дня рождения классика. Там же, в Германии, при поддержке совета организована выставка «Святая Русь». Также Общественный совет решил вопрос о финансировании работ по корректировке сметы на реконструкцию русских захоронений во Франции, в том числе на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, и оказал помощь в организации IV Глобального форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы». В рамках выстраивания взаимодействия с соотечественниками, проживающими в странах СНГ, запущен проект по подготовке промо роликов о взаимоотношениях России со странами ближнего зарубежья. В июле были выпущены два видеоролика, рассказывающие о Молдавии.

Такая активная деятельность за неполный год стала возможна благодаря четкой организации и системному подходу со стороны председателя Общественного совета. Игорь Чайка, ранее полтора года проработавший советником губернатора Московской области на общественных началах и имеющий опыт в бизнесе, свою деятельность в Россотрудничестве начал с решения ключевых организационных вопросов. Так, по предложению Евгения Примакова были созданы и активно функционируют четыре комиссии: по вопросам культурного сотрудничества, по международному гуманитарному и молодежному сотрудничеству, по продвижению и поддержке образования, науки и русского языка за рубежом, по вопросам содействия международному развитию.

Для формирования обратной связи на сайте Россотрудничества была создана страница совета, содержащая всю необходимую информацию с анонсами и результатами заседаний (их за этот год, с учетом итогового, прошло пять), принятых решениях и проводимых мероприятиях, а также о его членах. Например, почетным президентом Общественного совета является ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, что дает возможность детально прорабатывать концептуальные вопросы, связанные с работой филиалов российских вузов за рубежом. Поддержка иностранных студентов-учащихся российских вузов — одно из приоритетных направлений в деятельности экспертно-консультативного блока, созданного при совете. Его усилиями были подготовлены предложения о внесении в распоряжение правительства РФ № 635 изменений, разрешающих въезд на территорию России иностранных студентов для продолжения обучения. Кроме того, за этот год блок внес предложения в проект государственной программы «Содействие международному развитию», провел социологическое исследование об уровне осведомленности граждан СНГ о безвозмездной помощи России, а также принял участие в решении вопроса добровольного возвращения соотечественников на родину.

«Поработали мы хорошо и сделали немало», — поблагодарил коллег «за неравнодушие, включенность и активное участие в нашей совместной работе» Игорь Чайка и озвучил некоторые планы на 2022 год. Так, будет продолжена начатая в этом году работа по созданию системы микрогрантов, подготовке промо роликов о взаимоотношениях России со странами ближнего зарубежья, организации и участию в гуманитарных визитах и т.д. Председатель совета также сообщил о совместном с Россотрудничеством и Русской гуманитарной миссией проекте по ремонту детского сада на Донбассе. «Учитывая опыт, наработанный в текущем году, полагаю, что Общественному совету следует рассмотреть возможность активного участия в работе по усилению российского влияния на постсоветском пространстве», — внес предложение председатель совета.

В рамках заседания состоялось награждение Игоря Чайки медалью «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества» — за осуществление значимых проектов по поддержке соотечественников и участие в планировании, организации и проведении гуманитарных, научных и культурных акций Российской Федерации. Вручал награду Евгений Примаков. Глава Россотрудничества и председатель Общественного совета также получили от президента Международной федерации рукопашного боя Сергея Астахова памятные знаки за сотрудничество и поддержку в проведении крупных международных турниров. Напомним, в ноябре 2021 года в столице прошел Кубок мира по рукопашному бою, в котором благодаря личной помощи Чайки смогла принять участие команда Молдавии.