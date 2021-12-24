Подгорица, 24 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, цены на потребительские товары и услуги, измеряемые индексом потребительских цен, в ноябре составили в среднем 0,3 процента по сравнению с октябрем 2021 года.

Pixabay.com Инфляция

В ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены были в среднем на 4,4 процента выше.

«Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен на горюче-смазочные материалы для автомобилей, молоко, сыр и яйца, хлеб и крупы, мясо, одежду, твердое топливо, масла и жиры», — говорится в сообщении ведомства.

Рост потребительских цен в период с января по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем составлял 2,2 процента.

По основным группам товаров и услуг в ноябре по сравнению с октябрем цены выросли на транспорт на 1,3 процента, продукты питания и безалкогольные напитки на 0,4 процента, жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива на 0,2 процента. прочие товары и услуги 0,1 процента.