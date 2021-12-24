Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Санкт-Петербург второй вечер подряд сковывают десятибалльные пробки, стоит всё — от кольцевой автомобильной дороги (КАД) до центра города. Об этом 24 декабря сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Автомобильная пробка Newsinphoto.ru

По данным на 17:00 мск, в городе наблюдаются пробки в максимальные десять баллов. Хуже всего дела обстоят в центре города, практически все центральные магистрали окрасились в бурый цвет. Причина большинства заторов — ДТП.

Также из-за аварий стоит КАД на юге города и многострадальное Московское шоссе. Еле движется проспект Славы и почти нет возможности разъехаться на перекрестке улицы Типанова и Витебского проспекта.

«ДТП на перекрёстке улицы Ивана Черных и Сивкова переулка. Объезжающие пробку на Стачек по Сивкову переулку встали мёртво», — предупреждают водители в группе «ДТП и ЧП СПб» в группе «ВКонтакте».

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