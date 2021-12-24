Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Полицейские Петербурга оперативно нашли и задержали водители иномарки, который не смог обуздать эмоции и повредил автомобиль скорой помощи в Пушкине, после чего выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия. Об этом 24 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, днем 24 декабря у дома 8 по Госпитальной улице в Пушкине произошел конфликт. Неизвестный мужчина на черной Audi A8 вышел из машины, сломал стекло заднего вида автомобиля «скорой», несколько раз выстрелил в воздух и уехал. После того, как об инциденте стало известно полицейским, был объявлен план «Перехват».

В результате сотрудники полиции Пушкинского района блокировали автомобиль нарушителя на Тверской улице в соседнем городе Колпино. В ходе осмотра у 46-летнего водителя Audi изъят травматический пистолет.

«Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил источник.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный автомобилист напал на автомобиль скорой помощи в Пушкине