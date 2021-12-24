Москва, 24 декабря 2021, 17:09 — REGNUM Со стороны РЖД не было ограничений, которые вызвали сложности у грузополучателей в ноябре и декабре, сообщил 24 декабря журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.
Отметив, что в прошлом месяце «и в отдельные сутки в декабре» наблюдалась «нестабильная работа в первую очередь грузополучателей», Шило сказал, что «порты столкнулись с проблемами с выгрузкой».
Он привёл в пример ситуацию с мазутом, который долго сливается, из-за чего «не соблюдаются нормативы по выгрузке». В этом случае РЖД вынуждены вводить ограничения, отметил представитель компании, а затем добавил:
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