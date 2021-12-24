Москва, , 17:09 — REGNUM Со стороны РЖД не было ограничений, которые вызвали сложности у грузополучателей в ноябре и декабре, сообщил 24 декабря журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

Полувагон РЖД Зимин Василий

Отметив, что в прошлом месяце «и в отдельные сутки в декабре» наблюдалась «нестабильная работа в первую очередь грузополучателей», Шило сказал, что «порты столкнулись с проблемами с выгрузкой».

Алексей Шило «На сегодняшний день каких-то ограничений именно со стороны РЖД точно нет. У нас есть некоторые ограничения по отдельным портам, там где порт сам не подтверждает возможность приёма, в первую очередь тёмных нефтепродуктов».

Он привёл в пример ситуацию с мазутом, который долго сливается, из-за чего «не соблюдаются нормативы по выгрузке». В этом случае РЖД вынуждены вводить ограничения, отметил представитель компании, а затем добавил:

«Но в целом, если говорить про внутрироссийских потребителей, если говорить про доставку нефтепродуктов в адрес, например, автозаправочных станций, могу сказать, что здесь мы взаимодействуем с нефтяниками очень ритмично и обеспечиваем эти перевозки».

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