Москва, , 16:59 — REGNUM Рейтинг новогодних представлений 2021−2022 года составили в Москве эксперты проекта «Социальный навигатор».

В предвкушении Нового года Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В исследование вошло 50 мероприятий, из которых были отобраны 13 лучших. Первое место разделили три проекта — «Вперёд, в Новый год!» (КиноЁлка на Москфильме), «Научный Новый год 2022» («Умная Москва») и квест «Ёлка Победы. Тайны героев Москвы» («Музей Победы»).

Эксперты оценивали название и сюжет мероприятия, уникальность программы, наличие иллюстраций, видео, подарков и другие критерии, в том числе стоимость билета.