Москва, 24 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Рейтинг новогодних представлений 2021−2022 года составили в Москве эксперты проекта «Социальный навигатор».

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

В исследование вошло 50 мероприятий, из которых были отобраны 13 лучших. Первое место разделили три проекта — «Вперёд, в Новый год!» (КиноЁлка на Москфильме), «Научный Новый год 2022» («Умная Москва») и квест «Ёлка Победы. Тайны героев Москвы» («Музей Победы»).

Эксперты оценивали название и сюжет мероприятия, уникальность программы, наличие иллюстраций, видео, подарков и другие критерии, в том числе стоимость билета.