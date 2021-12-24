Москва, , 18:50 — REGNUM «Северный поток-2» можно заблокировать, но это будет саботажем. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент России вчера на пресс-конференции дал понять западным партнерам, что отказ от долгосрочных договоров по газу им самим не выгоден, потому что на рынке спота газ в разы дороже», — заявил эксперт.

Заблокировать построенный совместными усилиями России и Германии газопровод можно, но это фактически будет означать саботаж, за который выступает миноритарный партнёр по правящей коалиции — партия «Зеленых». Это шанс для населения Германии подумать, насколько реально новое правительство будет защищать национальные интересы, а не действовать в угоду заокеанской державе, отметил Борисов.

Очень важно, что никто на Западе не упрекает Газпром в том, что он нарушают договоры и взятые на себя обязательства. Звучат совершенно бездоказательные и откровенно глупые упреки в ответственности за рост цен на газ, но в срыве контрактов обвинения никто не выдвигает, резюмировал эксперт.

Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин уделил внимание вопросам взаимодействия с западными странами в области поставок и торговли энергоресурсов.